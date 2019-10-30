Брегович задумался о покупке недвижимости в Крыму

Директор одного из крымских концертных агентств Игорь Нескубин рассказал, что отправил Бреговичу несколько снимков с видами полуострова в ответ на вопрос музыканта, правда ли, что в Крыму очень красиво?

«Виды полуострова, наверное, настолько впечатлили артиста, что он попросил подсказать ему интересные варианты жилья в Крыму», — предположил Нескубин.

По данным информагентства, у Бреговича есть недвижимость не только в Сербии, но также в Хорватии и Франции. Уточняется, что его концерт в Симферополе состоится третьего ноября.