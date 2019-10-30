Брегович задумался о покупке недвижимости в Крыму
Сербский музыкант Горан Брегович задумался о покупке дома или квартиры на Крымском полуострове. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на крымские СМИ.
Директор одного из крымских концертных агентств Игорь Нескубин рассказал, что отправил Бреговичу несколько снимков с видами полуострова в ответ на вопрос музыканта, правда ли, что в Крыму очень красиво?
«Виды полуострова, наверное, настолько впечатлили артиста, что он попросил подсказать ему интересные варианты жилья в Крыму», — предположил Нескубин.
По данным информагентства, у Бреговича есть недвижимость не только в Сербии, но также в Хорватии и Франции. Уточняется, что его концерт в Симферополе состоится третьего ноября.