«Бредовое решение»: запрет на содержание кур на садовых участках прокомментировали в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин прокомментировал запрет на содержание кур на садовых участках для радиостанции «Говорит Москва». Он назвал его «бредовым».

Решение ранее подтвердил Верховный суд. В случае нарушения запрета владельцев участков будут привлекать к административной ответственности.

По мнению Кашина, такого запрета быть не должно.

«Я считаю, что это бредовое решение. Мы должны всячески укреплять и личные подсобные хозяйства, и садово-огородные участки, и все, что связано с разведением домашней птицы, другой живности. Я думаю, что мы в ближайшую сессию должны принять соответствующее законы», — сказал депутат.

Он отметил, что на приусадебных участках всегда разводили скот, выращивали картофель, корма и «полон двор был у крестьян скотины». Он пообещал, что депутаты будут разбираться с этим, потому что «это просто болтовня».