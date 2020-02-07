«Да бред несет просто. Не знаю, мстит кому-нибудь», — предположил профессор.

По его мнению, у людей, которые пишут подобные вещи, не все в порядке с головой, и слушать их не стоит.

По данным издания, один из пользователей анонимного сайта «Двач» рассказал, что трудится медиком и умерщвляет беспомощных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. По его словам, таким образом он убил 10 человек. «Двачеры» вычислили мужчину. Оказалось, что он работает анестезиологом в кировском госпитале.