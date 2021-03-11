«Бред наслаивается на бред»: феминистка Липовская жестко раскритиковала четырехдневку для женщин
В современном мире супружеские пары разделяют домашние обязанности, и у женщин нет необходимости сидеть по этой причине дома. Об этом «360» рассказала главная феминистка Санкт-Петербурга, журналист и переводчик Ольга Липовская.
Само предложение давать женщинам дополнительные выходные взамен на дела по дому она назвала бредом.
А у мужчины нет семьи, я не поняла? Они у нас бессемейные? В современном мире в развитых странах давно делят домашние обязанности. Никому в голову не приходит обязывать женщин сидеть дома и заниматься хозяйством
Она отметила, что современной городской женщине, любящей свою работу, не понравится такая инициатива. По ее мнению, дополнительные выходные им не нужны.
«Потому что подобная инициатива означает, что женщине, с одной стороны, будут вменять эти выходные на какую-то работу по дому. Почему это за нее решают? Бред наслаивается на бред. Кошмар какой-то», — заключила журналистка.
Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева решила поддержать идею о создании четырехдневной рабочей недели для женщин. По мнению общественницы, они вынуждены совмещать заботы по дому и профессиональные обязанности. В Госдуме пока идут обсуждения.