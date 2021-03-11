«Бред наслаивается на бред»: феминистка Липовская жестко раскритиковала четырехдневку для женщин

В современном мире супружеские пары разделяют домашние обязанности, и у женщин нет необходимости сидеть по этой причине дома. Об этом «360» рассказала главная феминистка Санкт-Петербурга, журналист и переводчик Ольга Липовская.

Само предложение давать женщинам дополнительные выходные взамен на дела по дому она назвала бредом.

А у мужчины нет семьи, я не поняла? Они у нас бессемейные? В современном мире в развитых странах давно делят домашние обязанности. Никому в голову не приходит обязывать женщин сидеть дома и заниматься хозяйством Ольга Липовская.

Она отметила, что современной городской женщине, любящей свою работу, не понравится такая инициатива. По ее мнению, дополнительные выходные им не нужны.

«Потому что подобная инициатива означает, что женщине, с одной стороны, будут вменять эти выходные на какую-то работу по дому. Почему это за нее решают? Бред наслаивается на бред. Кошмар какой-то», — заключила журналистка.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева решила поддержать идею о создании четырехдневной рабочей недели для женщин. По мнению общественницы, они вынуждены совмещать заботы по дому и профессиональные обязанности. В Госдуме пока идут обсуждения.