Общество 24 февраля 2023, 12:23 «Бред какой-то». Подозреваемый в поджоге гостиницы в Москве заявил о своей невиновности Shot: фигуранта дела о пожаре в гостинице в Москве отправили в СИЗО Пресс-служба Следственного комитета

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Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в московской гостинице, при котором погибли семь человек, сообщил Telegram-канал Shot. Подозреваемый заявил, что ничего не поджигал, а во время начала ЧП находился в своей комнате.

«Вам просто нужно найти козла отпущения! Ну жил я там, ну выпивал, ну и что, мне надо идти и сжечь их? Ну бред какой-то», — отметил мужчина.

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Фигурант уголовного дела рассказал, что в день пожара был пьян. Когда начался пожар, он сумел выбраться из квартиры. На улице ему стало холодно, и он решил отправиться сначала в метро, а затем поехал к бывшим коллегам. Те пустили его погреться, а когда подозреваемый узнал о жертвах, «сам сдался полиции». Суд отправил его в СИЗО.

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По данным издания, фигурант уголовного дела проживал в квартире нелегально и часто ругался с соседями. После очередного конфликта он якобы поджег строительный мусор возле соседской квартиры.

Пожар в здании гостиницы и общежития на Международной улице в Москве случился вечером 21 февраля. Жертвами ЧП стали семь человек, включая детей. СК возбудил уголовные дела по трем статьям.