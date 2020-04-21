«Бред!». Глава Российского топливного союза — об идее Жириновского снизить цену на бензин до 10 рублей за литр
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского продавать бензин по 10 рублей за литр. Он назвал идею политикой бредовой, передает Daily Storm.
По мнению лидера ЛДПР, снижение цены на бензин до 10 рублей за литр простимулирует граждан больше пользоваться личным транспортом, а не общественным.
«Бред! Как может быть 10 рублей цена бензина, если у нас только акциз с каждого литра бензина — 12 рублей?» — задался вопросом собеседник издания.
Он посчитал излишним обсуждать идею Жириновского, напомнив о другом предложении депутата — расстреливать всех за фейковые новости.