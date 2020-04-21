По мнению лидера ЛДПР, снижение цены на бензин до 10 рублей за литр простимулирует граждан больше пользоваться личным транспортом, а не общественным.

«Бред! Как может быть 10 рублей цена бензина, если у нас только акциз с каждого литра бензина — 12 рублей?» — задался вопросом собеседник издания.

Он посчитал излишним обсуждать идею Жириновского, напомнив о другом предложении депутата — расстреливать всех за фейковые новости.