Бразильский штамм коронавируса выявили в России

В России выявили бразильский штамм коронавируса. В центре «Вектор» заявили, что он, как и индийский штамм, вызывает озабоченность из-за повышенной заразности.

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант „дельта“, выявлены единичные случаи варианта „гамма“», — приводит «Интерфакс» текст сообщения ученых.

В «Векторе» уточнили, что штаммы SARS-CoV-2 «дельта» и «гамма» относятся к категории «вызывающих озабоченность», так как они более трансмиссивны, вирулентны и могут снижать защитные свойства антител после прививки или болезни.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в будущем может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее циркулирующей сейчас в разных странах «дельты». Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» объяснил, что SARS-CoV-2 мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется, поэтому прививка — это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных его вариантов.