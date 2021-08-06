Бразильские губернаторы заморозили сделку по поставкам «Спутника V»

Губернатор бразильского штата Пиауи и президент Северо-восточного консорциума Уэллингтон Диас заявил о приостановке поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Причиной стал отказ бразильского агентства по санитарному надзору ANVISA не выдавать разрешение на экстренное применение вакцины. Однако регулятор опроверг эту информацию.

Губернатор Пиауи заявил, что приостановку пришлось совершить из-за отказа использовать препарат в в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт. Об этом сообщил портал G1. Решение прокомментировал также губернатор штата Баии Руи Коста.

«К сожалению, из-за препятствий как со стороны Anvisa, так и Министерства здравоохранения контракт, который предусматривал поставку 37 миллионов доз вакцины „Спутник V“ для северо-восточных штатов в это время не могло быть осуществлено», — написал он в Twitter.

Он добавил, что российский суверенный фонд планирует отправить вакцины, которые предназначались для Бразилии, в Мексику, Аргентину и Боливию. В Бразилию препарат поступит после того, как страна примет решение, вакцина будут доступны для немедленной отправки.

Однако Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в разговоре с ТАСС заявило, что не вносило изменения в требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Они отметили, что при выдаче исключительного разрешения на импорт российского препарата было установлено 22 требования. Эти же требования остались, новых не вносилось. Однако вопрос ТАСС о том, отличались ли требования, предъявляемые к национальным испытаниям «Спутника V» в Бразилии, от требований к исследованиям других препаратов, регулятор оставил без ответа.