Бражников поделился подробностями ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Бывший замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юрий Бражников рассказал сайту телеканала «Звезда» о своем участии в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Бражников объяснил, что перед ликвидаторами, работавшими в реакторе, стояла задача не допустить распространения радиации. Экс-замминистра участвовал в работах, связанных со сбросом радиоактивных материалов в Днепр.

«Защита, которая была у войск, не спасает от гамма-излучения, мягко говоря, это прорезиненный комбинезон. Противогаз — это нужная защита, которая должна защищать от радиационной пыли. Но работать в противогазе тоже очень тяжело. Если говорить о крыше, то это ювелирная работа. Поэтому вопрос был в другом — чтобы люди работали определенное время и не превысили норму облучения, и уходили или сразу уезжали», — обратил внимание собеседник издания.