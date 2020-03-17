Братскую могилу нашли при строительстве автодороги в Ленинградской области

Предполагается, что на территории строительства раньше устроили кладбище 128 стрелковой дивизии, члены которой обороняли Ленинград на Синявинских высотах.

«Мы встречаем, конечно же, остатки обмундирования красноармейцев. Это ремни от портупей, пуговицы шинельные, от нательного белья. Буквально вчера при проведении разведки нашли валенки, поэтому можно предположить, что это был зимний период», — пояснил рядовой 90 отдельного специального поискового батальона Алексей Лапин.

Поисковики отметили, что на 250 квадратных метрах могли похоронить примерно полторы тысячи погибших.

«Получается, вот один человек идет, вот второй, под ними еще несколько бойцов, то есть определить, сколько именно бойцов здесь, очень сложно», — добавил Лапин.

Братскую могилу обследуют специализированный 90-й поисковый батальон и волонтеры.

«Сегодня нами были подняты кости. Целого бойца мы не нашли. Кроме костей, нашли каску и топор», — подчеркнул участник поискового отряда «Отрадное» Сергей Соловьев.