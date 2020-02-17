Братья жившей в медцентре девочки останутся с матерью

«Три мальчика учатся на семейной форме обучения и живут с мамой. Никаких претензий нет, изымать их нет оснований. Я удовлетворена исходом дела», — заявила детский омбудсмен.

В начале февраля Пресненский суд Москвы лишил мать и отца прав на пятилетнюю девочку, которую они оставили в центре «Мать и дитя» на пять лет. На содержание ребенка с родителей будут вычитать 25% от зарплаты. Саму девочку передали органам опеки и попечительства.

В соцслужбе заявили, что сейчас рассматривают несколько вариантов устройства ребенка. В частности, речь идет о передаче девочки под опеку бабушке и дедушке. Если же родственники откажутся от оформления опеки, то ребенка отправят в учреждение семейного типа. Там есть отдельные квартиры и постоянное медицинское сопровождение. Третьим вариантом рассматривается приемная семья.

В ближайшее время с девочкой будут работать специалисты: психолог и логопед. Они помогут ей адаптироваться к новым условиям жизни.

Девочка пять лет провела в платной палате московского перинатального центра «Мать и дитя». Она родилась недоношенной, и родители оставили ее под наблюдением врачей до стабилизации ее состояния. Однако после мать и отец решили, что ребенок выздоровел не до конца, и оставили ее в центре, где она была на протяжении пяти лет. Родители оплачивали содержание девочки и наняли ей няню.

История получила огласку в СМИ. Сотрудники центра заявили, что несколько раз просили родителей забрать девочку, но они не спешили это делать. Центр расторг контракт и через суд потребовал у родителей забрать ребенка. Но судебные приставы не смогли найти по месту прописки семейную пару. В конце января родителей девочки объявили в розыск.