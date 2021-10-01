Братья Андреасян приобрели права на экранизацию книги жертвы скопинского маньяка

«Кинокомпания Братьев Андреасян» выкупила права на экранизацию книги «Исповедь узницы подземелья». Она была написала Екатериной Мартыновой, которая провела вместе с другой жертвой в плену у скопинского маньяка почти четыре года. Об этом рассказал Telegram-канал DTF.

Девушка написала книгу через некоторое время после освобождения из заточения. По словам Сарика Андреасяна, Екатерина лично обратилась к нему, чтобы он рассказал о ее истории на больших экранах.

Рабочим названием новой кинокартины может стать «Несломленная». Авторы сериала хотят вывести на первый план именно чувства жертвы, а не маньяка. Приступить к съемкам группа планирует только в 2022 году.

Ранее сообщалось, что скопинского маньяка Виктора Мохова арестовали на 10 суток за участие в съемке якобы в поддержку КПРФ. В партии этот ролик назвали провокацией. Мохов признал свою вину в несоблюдении ограничений при административном надзоре. Это уже второе его нарушение. До этого он был оштрафован на 1200 рублей за съемку в фильме Ксении Собчак.