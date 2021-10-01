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    01 октября 2021, 16:44

    Братья Андреасян приобрели права на экранизацию книги жертвы скопинского маньяка

    Оксана Лавнюженко

    «Кинокомпания Братьев Андреасян» выкупила права на экранизацию книги «Исповедь узницы подземелья». Она была написала Екатериной Мартыновой, которая провела вместе с другой жертвой в плену у скопинского маньяка почти четыре года. Об этом рассказал Telegram-канал DTF.

    Братья Андреасян приобрели права на экранизацию книги жертвы скопинского маньяка

    Девушка написала книгу через некоторое время после освобождения из заточения. По словам Сарика Андреасяна, Екатерина лично обратилась к нему, чтобы он рассказал о ее истории на больших экранах.

    Рабочим названием новой кинокартины может стать «Несломленная». Авторы сериала хотят вывести на первый план именно чувства жертвы, а не маньяка. Приступить к съемкам группа планирует только в 2022 году.

    Ранее сообщалось, что скопинского маньяка Виктора Мохова арестовали на 10 суток за участие в съемке якобы в поддержку КПРФ. В партии этот ролик назвали провокацией. Мохов признал свою вину в несоблюдении ограничений при административном надзоре. Это уже второе его нарушение. До этого он был оштрафован на 1200 рублей за съемку в фильме Ксении Собчак.