Братия Тихвинского монастыря попросила отремонтировать святую обитель

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский, владыка монастыря Мстислав напомнил, что для служителей монастыря обитель — это дом.

«Мы им говорим: „Вы понимаете, это наш дом. Нужно, чтобы здесь была плитка, был ремонт“. Под рясой грязь не только у меня, но и у паломников. Ждать, когда все завалится, тоже нельзя. К сожалению, мы просим, обращаемся», — отметил он.

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За территорией монастыря стоит училище Римского-Корсакова. На его ремонт выделяли деньги, но часть не дошла по назначению. А здание все разрушается. Помимо этого не могут противостоять времени колокольни. Помимо этого особенно в ремонте нуждается Успенский собор. Ему нужна более тщательная реставрация: там наклонился крест, а до фресок сейчас лучше не дотрагиваться.

Поэтому важно сохранить имеющееся, воссоздать исторический облик. Такой должна быть цель у любого игумена обители, заявил Мстислав.

Братия Богородичного Успенского мужского монастыря тратит на ремонт средства, которые жертвуют прихожане и туристы, путешествующие по Ленинградской области. Однако этой суммы недостаточно, чтобы привести постройки в порядок.

Тихвинская епархия надеется, что на юбилей обители приедут паломники, путешественники и те, кто участвовал в возрождении монастыря.