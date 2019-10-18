  • Братия Тихвинского монастыря попросила отремонтировать святую обитель

    18 октября 2019, 14:56

    Алена Макаренко

    В 2020 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь отметит 25-летие со дня своего возрождения. Однако он все разрушается и разрушается, поэтому священнослужители мечтают о достойном ремонте святой обители. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Братия Тихвинского монастыря попросила отремонтировать святую обитель

    Епископ Тихвинский и Лодейнопольский, владыка монастыря Мстислав напомнил, что для служителей монастыря обитель — это дом.

    «Мы им говорим: „Вы понимаете, это наш дом. Нужно, чтобы здесь была плитка, был ремонт“. Под рясой грязь не только у меня, но и у паломников. Ждать, когда все завалится, тоже нельзя. К сожалению, мы просим, обращаемся», — отметил он.

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    За территорией монастыря стоит училище Римского-Корсакова. На его ремонт выделяли деньги, но часть не дошла по назначению. А здание все разрушается. Помимо этого не могут противостоять времени колокольни. Помимо этого особенно в ремонте нуждается Успенский собор. Ему нужна более тщательная реставрация: там наклонился крест, а до фресок сейчас лучше не дотрагиваться.

    Поэтому важно сохранить имеющееся, воссоздать исторический облик. Такой должна быть цель у любого игумена обители, заявил Мстислав.

    Братия Богородичного Успенского мужского монастыря тратит на ремонт средства, которые жертвуют прихожане и туристы, путешествующие по Ленинградской области. Однако этой суммы недостаточно, чтобы привести постройки в порядок.

    Тихвинская епархия надеется, что на юбилей обители приедут паломники, путешественники и те, кто участвовал в возрождении монастыря.