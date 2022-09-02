Эксклюзив 02 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Брата бойца ММА Артема Тарасова избили фаллоимитатором Боец ММА Тарасов рассказал о нападении на своего брата толпы людей с фаллоимитатором

Читать 360tv в

Брат бойца ММА Артема Тарасова Корней подвергся нападению группы мужчин. Один из них несколько раз ударил его фаллоимитатором.

Видео с нападением Артем Тарасов опубликовал у себя Telegram. На кадрах лица нападавших заблюрены. Во время потасовки брат спортсмена просит вызвать полицию.

Реклама

«Эти клоуны напали на брата. Как всегда, толпой. Ди, ты трус. Ты знаешь, что ты один ничего не вывезешь», — написал Артем Тарасов на своем канале.

Реклама

В беседе с «360» он рассказал, что Корней вечером возвращался домой после съемки клипа, когда внезапно из остановившейся рядом машины выбежали пять человек.

Стали кричать ему: «Стоять». Он резко остановился. И тут на него пять человек налетели. Когда из дома вышла девушка, Корней начал кричать: «Вызовите полицию». Тогда они быстро разбежались. Тарасов уточнил, что брат не получил никаких травм, с ним все в порядке.

По его словам, к произошедшему причастен рэпер D.Masta (Дмитрий Никитин, — прим. ред.). Ранее Корней записал трек, в котором к высказал критику в адрес рэпера.

«Он сразу же написал заявление, что на него напали. По камерам будут определять. Одно дело, когда в интернете [выясняют отношения], а другое дело, когда нападают на улице», — добавил собеседник «360».

По словам Тарасова, нападавшим может грозить от трех до пяти лет тюрьмы, потому что в их действиях есть состав преступления, которое можно классифицировать по статье о насильственных действиях сексуального характера. В полиции официально эти данные пока не комментировали.

0 0 0 0 0 0