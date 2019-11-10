Брат жертвы доцента СПбГУ описал последний разговор с сестрой

Девушка позвонила ему в слезах и рассказала, что во время ссоры возлюбленный Олег Соколов ударил ее. Ещенко хотела пойти на день рождения к знакомым, но преподаватель вуза не оценил эту идею. Именно из-за этого поссорились аспирантка и историк.

«Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. Она позвонила мне, сказала, что ей, кроме меня, позвонить некому. Мы с ней стали разговаривать», — вспомнил Сергей Ещенко.

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Брат попросил сестру уйти от Соколова. Девушка сказала, что пока остановится в общежитии, но еще вернется за вещами в его квартиру на набережной реки Мойка. Тогда студентка и учительница истории заверила, что с ней все будет в порядке.

Соколов застрелил Ещенко 7 ноября. Доцент хранил труп в своей квартире два дня. Потом он купил пилу и расчленил тело. Отрубленные ноги подозреваемый выбросил в Мойку. Во второй заход он отправил в воду рюкзак с руками и пистолетом, но и сам угодил в воду. Его вытащили из реки и отвезли в больницу с переохлаждением.

Правоохранители нашли голову погибшей в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Историка конвоируют на допрос.