Общество 12 января 2023, 17:16 Брат соосновательницы Black Lives Matter погиб при задержании полицией ABC News: брат активистки Black Lives Matter погиб при задержании полицией в Лос-Анджелесе Unsplash

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Темнокожего американца Кинана Андерсона настигла почти такая же участь, как Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании в 2020 году. Мужчина попал в больницу после того, как правоохранитель применил к нему электрошокер, когда тот пытался убежать. Андерсон вскоре скончался от остановки сердца, сообщил ABC News.

По иронии судьбы, погибший был двоюродным братом соосновательницы движения за права темнокожих Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») Патрисии Каллорс. Активистка обвинила полицию в смерти родственника и обещала добиться правосудия.

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По данным издания, врачи обнаружили в крови Андерсона следы употребления каннабиса и кокаина. При этом пока неизвестно, умер ли темнокожий американец от воздействия электрошокера или от последствий употребления наркотических средств.

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