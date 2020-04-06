Брат с сестрой сбежали от родителей из-за усталости от изоляции в Москве

Об этом рассказала «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Никаких противоправных действий в отношении подростков не совершалось. Дети поясняют, что устали сидеть дома из-за карантина, а родители запрещали выходить на улицу, поэтому сбежали Ольга Ярославская.

Двоих подростков 2006 и 2007 годов рождения нашли полицейские. 12-летний Святослав и 14-летняя Виолетта сбежали из дома вечером 5 апреля. По словам родителей, они взяли с собой вещи и около 700 тысяч рублей наличными.

Омбудсмен отметила, что такой крупной суммы у подростков не было. Она рассказала, что отец заявил о пропаже наличных осознанно — он надеялся, что так детей быстрее найдут. Беглецы взяли с собой не 700, а четыре тысячи — эти деньги им подарили на день рождения.

Ольга Ярославская заявила, что продолжит следить за этой ситуацией. Она также призвала родителей объяснить своим детям опасность коронавируса. Они должны понимать, почему не могут выходить на улицу. Ведь инфекция, как оказалась, опасна для всех возрастов — в числе заразившихся уже довольно много детей.