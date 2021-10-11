Брат погибшего пассажира L-410 опоздал на рейс и остался жив

Брат одного из погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане Александр Цывинский рассказал, что тоже должен был быть на борту, но опоздал на рейс. Его отвлек телефонный звонок, благодаря чему он остался жив.

По словам Цывинского, в тот день произошла путаница в списках. Он записался, но опоздал на взлет. Его брат полетел и погиб. По одной из версий, у погибшего был день рождения 4 октября. Ему исполнилось 18 лет. Прыжок с парашютом должен был стать подарком, сообщило издание UFA1.

«Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — сказал Цывинский.

Легкомоторный самолет L-410 разбился в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. На борту находились 23 человека. Жертвами крушения стали 16 человек. Среди погибших были и два члена экипажа — командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Коллеги назвали Беляева пилотом от бога, который очень хорошо чувствовал самолет, никогда излишне не рисковал и умел правильно распределять внимание. Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после крушения L-410.