Общество 14 декабря 2022, 11:41 Брат певца Бориса Моисеева планирует претендовать на наследство

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Старший брат известного российского исполнителя Бориса Моисеева, который скончался в сентябре этого года, подал иск в суд и планирует претендовать на наследство певца. Об этом сообщил Mash.

По данным «МК в Питере», брат Маркс Толкач считает, что его популярного брата обманули, ввели в заблуждение и заставили переписать свое наследство посторонним людям.

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Отмечается, что в наследстве Моисеева оказалась недвижимость в Европе, ОАЭ и Москве.

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