Жириновский предложил закрыть для непривитых россиян школы и не брать их на работу

Против россиян, которые отказываются делать прививки от коронавируса, предложили ввести жесткие ограничения. Например, не разрешать их детям посещать школы и детские сады.

С инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, слова которого привел Ura.Ru в Telegram.

«Быстро побегут все сделают прививку. <…> В армии прививку сделали все, потому что армия — это дисциплина и порядок», — заявил политик.

По словам Жириновского, детей не привитых родителей нужно «отправлять домой» из детсадов и школ. Тех, кто не прошел вакцинацию, нельзя допускать к выборам или брать на вакантные должности на работу.

«Это же угроза государству. Здесь нельзя шутить!» — заключил лидер ЛДПР.

Регионы России друг за другом вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. В Москве и Подмосковье в кафе не пустят посетителей без QR-кодов о прививке, уже перенесенном ковиде или отрицательного ПЦР-теста.

Ситуацией уже начали пользоваться мошенники, которые торгуют поддельными сертификатами и справками. Приобрести такой документ — сомнительная затея.