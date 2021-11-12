Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов проведут ночь в изоляторе временного содержания. Из отделения полиции в аэропорту Шереметьево их вывели.

Задержанных отправят в Махачкалу утром 12 ноября, сообщила газета «Известия». В ИВС мужчин оставили из-за неправильно составленного приказа о доставке Нурмагомедова и Идрисова под конвоем в Дагестан.

В Махачкале сотрудники МВД должны переделать ошибочный документ только в пятницу.

На КПП у аэропорта в Каспийске 11 ноября сотрудник ГИБДД попытался остановить тонированную иномарку без государственных регистрационных знаков. Машина сбила полицейского и уехала. Находившиеся в ней люди отправились на рейс.

В Шереметьево мужчин задержали правоохранители. Их доставили в дежурную часть линейного подразделения. СМИ писали, что в автомобиле находились Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов.

Медики диагностировали сбитому полицейскому ушибы и оценили его состояние как средней тяжести. По факту аварии возбудили уголовное дело.