Брат главы администрации Дагестана пропал в Махачкале

В окрестностях Махачкалы пропал брат руководителя администрации главы Дагестана Алексея Гасанова — Виталий Гасанов. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах республики, мужчина исчез 4 декабря.

По словам собеседника, 57-летний мужчина вышел из своего дома на дачном участке в окрестностях Махачкалы в прошлую пятницу, ближе к вечеру. Родные до сих пор не могут с ним связаться и ничего не знают о том, где он может быть. В полицию о пропаже отца сообщил племянник чиновника Али Гасанов.

С собой у пропавшего мужчины были сотовые телефоны, но на звонки он не отвечает. По одной из версий источника, Гасанова могли похитить. Сейчас полиция отрабатывает все возможные версии исчезновения.

Алексей Гасанов занял пост руководителя администрации главы и правительства республики в ноябре. До этого он работал министром образования и науки Дагестана, министром по национальной политике региона и первым заместителем руководителя дагестанской администрации.