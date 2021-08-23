Брат Ельцина назвал его символом человеческого позора

Станислав Глебов, который является троюродным братом первого президента РФ Бориса Ельцина, назвал своего родственника «символом человеческого позора». Он также заявил Ura.ru, что Ельцин был полной противоположностью Владимира Ленина.

Вождь мирового пролетариата и первый президент России были абсолютным антиподами, по мнению Глебова. Он сказал, что Ленин возвел в практику прогрессивную мировую философию, а Ельцин же «угробил» державу, которая была ему вверена.

«Нравственный облик Ельцина — это символ человеческого позора. Ленин же был ему антиподом!» — сказал Глебов.

Троюродный брат Ельцина до сих пор проживает на родине первого президента — в селе Бутка Свердловской области. Пенсионер отметил, что Ельцин желал процветания России и руководствовался благими намерениями, однако все привело к тому, что в стране теперь самое большое имущественное расслоение.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее назвал Бориса Ельцина и Михаила Горбачева виновниками развала СССР.