Брат Дмитрия Бульбы назвал причину смерти артиста
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба скончался в возрасте 53-х лет. Брат артиста рассказал «Невским новостям», из-за чего умер актер.
По словам брата Бульбы, актер ничем не болел, но у него возникли проблемы с сердцем. В последнем время он отдавал предпочтение работе в театре, отказавшись от съемок в телевизионных проектах.
Кроме «Улиц разбитых фонарей», Дмитрий Бульба играл в таких многосерийных фильмах, как «Ментовские войны», «Дорожный патруль» и «Невский».
«Жалко, когда так рано уходят люди! Такая жизнь!» — выразили сожаление пользователи соцсетей.