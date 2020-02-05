Брат Дмитрия Бульбы назвал причину смерти артиста

По словам брата Бульбы, актер ничем не болел, но у него возникли проблемы с сердцем. В последнем время он отдавал предпочтение работе в театре, отказавшись от съемок в телевизионных проектах.

Кроме «Улиц разбитых фонарей», Дмитрий Бульба играл в таких многосерийных фильмах, как «Ментовские войны», «Дорожный патруль» и «Невский».

«Жалко, когда так рано уходят люди! Такая жизнь!» — выразили сожаление пользователи соцсетей.