Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции
Самым страшным этапом в своей жизни Егор Козловский называет время, когда он жил только для себя и считал себя центром Вселенной. Лучший этап — последние годы, когда появилась возможность помогать людям. Вот, например, как сейчас, во время пандемии.
Речь о большой акции для больших семей. Егор нашел спонсоров, которые взяли и предоставили целую кучу игрушек и книг.
«То, что мы здесь сегодня делаем, это все посвящено многодетным семьям, где есть более пяти детей. Это все посвящено родительскому подвигу», — рассказал Егор Козловский.
По началу Козловский вообще отказывался разговаривать. Все софиты и публичность в его семье достались брату — Даниле Козловскому, а сам он внимания не любит.
«Я не хочу получать слов благодарности. Все, что я делаю — это изнутри», — подчеркнул Козловский.
Он много лет занимается помощью детям с ментальными расстройствами. Даже приложение для них выпустил. Но на этот раз — в фокусе внимания большие семьи, их в Подмосковье почти две тысячи.
«Существует, наверное, какая-то схема, чтобы привлечь спонсоров и по которой могут действовать другие предприниматели, общественные деятели. Вот какая она эта схема? Очень простая — мы берем любовь, заправляем это собственной энергией, доводим до готовности, и получаем результат!» — рассказал он.
У самого Козловского-старшего трое детей, поэтому он в вопросах игрушек — эксперт.
Для претворения идеи в жизнь Козловскому нужна была команда. И в этой команде еще одна многодетная мать Марина Семенова. Получилось большое дело многодетных для многодетных.
По ней и не скажешь, что она еще и бабушка.
«Это все дети. Со старшими ты растешь, а с младшими удивляешься. Ты переживаешь с ним полет бабочки в начале весны, ягоды, которые зреют летом, поход за грибами к осени ближе», — рассказала Семенова о жизни многодетной матери.
Она также рассказала об акции. Семьям помогают с продуктами, а игровые наборы — это возможность отвлечь детей от гаджетов.
«Собраться всем вместе за какой-нибудь настолкой, чтобы хоть на время избавиться от чувства замкнутого пространства», — сообщила многодетная мама.
Большие семьи быстрее подстраиваются под обстоятельства, уверена она. Женщина рассказала, что гречку тоннами не покупала, а купила муку. Если что — запрется дома, будет печь хлеб. А там и пандемия закончится.