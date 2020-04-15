Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции

Егор Козловский нашел спонсоров, которые предоставили игровые наборы многодетным семьям. Речь о семьях, где пять и более детей — таких в Подмосковье почти две тысячи. Подарки собирали адресно — созванивались с семьями и выясняли, какие игрушки и книги им нужны. К акции привлекли волонтеров, подмосковную организацию «Многодетные мамы». Только в Подольске подарки получили 22 семьи.

Самым страшным этапом в своей жизни Егор Козловский называет время, когда он жил только для себя и считал себя центром Вселенной. Лучший этап — последние годы, когда появилась возможность помогать людям. Вот, например, как сейчас, во время пандемии.

Речь о большой акции для больших семей. Егор нашел спонсоров, которые взяли и предоставили целую кучу игрушек и книг.

«То, что мы здесь сегодня делаем, это все посвящено многодетным семьям, где есть более пяти детей. Это все посвящено родительскому подвигу», — рассказал Егор Козловский.

По началу Козловский вообще отказывался разговаривать. Все софиты и публичность в его семье достались брату — Даниле Козловскому, а сам он внимания не любит.

Источник фото: телеканал «360»

«Я не хочу получать слов благодарности. Все, что я делаю — это изнутри», — подчеркнул Козловский.

Он много лет занимается помощью детям с ментальными расстройствами. Даже приложение для них выпустил. Но на этот раз — в фокусе внимания большие семьи, их в Подмосковье почти две тысячи.

«Существует, наверное, какая-то схема, чтобы привлечь спонсоров и по которой могут действовать другие предприниматели, общественные деятели. Вот какая она эта схема? Очень простая — мы берем любовь, заправляем это собственной энергией, доводим до готовности, и получаем результат!» — рассказал он.

У самого Козловского-старшего трое детей, поэтому он в вопросах игрушек — эксперт.

Источник фото: телеканал «360»

Для претворения идеи в жизнь Козловскому нужна была команда. И в этой команде еще одна многодетная мать Марина Семенова. Получилось большое дело многодетных для многодетных.

По ней и не скажешь, что она еще и бабушка.

«Это все дети. Со старшими ты растешь, а с младшими удивляешься. Ты переживаешь с ним полет бабочки в начале весны, ягоды, которые зреют летом, поход за грибами к осени ближе», — рассказала Семенова о жизни многодетной матери.

Источник фото: телеканал «360»

Она также рассказала об акции. Семьям помогают с продуктами, а игровые наборы — это возможность отвлечь детей от гаджетов.

«Собраться всем вместе за какой-нибудь настолкой, чтобы хоть на время избавиться от чувства замкнутого пространства», — сообщила многодетная мама.

Большие семьи быстрее подстраиваются под обстоятельства, уверена она. Женщина рассказала, что гречку тоннами не покупала, а купила муку. Если что — запрется дома, будет печь хлеб. А там и пандемия закончится.