    15 апреля 2020, 00:29

    Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции

    Арина Гудилова, Елена Кононова

    Егор Козловский нашел спонсоров, которые предоставили игровые наборы многодетным семьям. Речь о семьях, где пять и более детей — таких в Подмосковье почти две тысячи. Подарки собирали адресно — созванивались с семьями и выясняли, какие игрушки и книги им нужны. К акции привлекли волонтеров, подмосковную организацию «Многодетные мамы». Только в Подольске подарки получили 22 семьи.
    Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции

    Самым страшным этапом в своей жизни Егор Козловский называет время, когда он жил только для себя и считал себя центром Вселенной. Лучший этап — последние годы, когда появилась возможность помогать людям. Вот, например, как сейчас, во время пандемии.

    Речь о большой акции для больших семей. Егор нашел спонсоров, которые взяли и предоставили целую кучу игрушек и книг.

    «То, что мы здесь сегодня делаем, это все посвящено многодетным семьям, где есть более пяти детей. Это все посвящено родительскому подвигу», — рассказал Егор Козловский.

    По началу Козловский вообще отказывался разговаривать. Все софиты и публичность в его семье достались брату — Даниле Козловскому, а сам он внимания не любит.

    Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я не хочу получать слов благодарности. Все, что я делаю — это изнутри», — подчеркнул Козловский.

    Он много лет занимается помощью детям с ментальными расстройствами. Даже приложение для них выпустил. Но на этот раз — в фокусе внимания большие семьи, их в Подмосковье почти две тысячи.

    «Существует, наверное, какая-то схема, чтобы привлечь спонсоров и по которой могут действовать другие предприниматели, общественные деятели. Вот какая она эта схема? Очень простая — мы берем любовь, заправляем это собственной энергией, доводим до готовности, и получаем результат!» — рассказал он.

    У самого Козловского-старшего трое детей, поэтому он в вопросах игрушек — эксперт.

    Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Для претворения идеи в жизнь Козловскому нужна была команда. И в этой команде еще одна многодетная мать Марина Семенова. Получилось большое дело многодетных для многодетных.

    По ней и не скажешь, что она еще и бабушка.

    «Это все дети. Со старшими ты растешь, а с младшими удивляешься. Ты переживаешь с ним полет бабочки в начале весны, ягоды, которые зреют летом, поход за грибами к осени ближе», — рассказала Семенова о жизни многодетной матери.

    Брат Данилы Козловского придумал, как помочь большим семьям на самоизоляции | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Она также рассказала об акции. Семьям помогают с продуктами, а игровые наборы — это возможность отвлечь детей от гаджетов.

    «Собраться всем вместе за какой-нибудь настолкой, чтобы хоть на время избавиться от чувства замкнутого пространства», — сообщила многодетная мама.

    Большие семьи быстрее подстраиваются под обстоятельства, уверена она. Женщина рассказала, что гречку тоннами не покупала, а купила муку. Если что — запрется дома, будет печь хлеб. А там и пандемия закончится.