«Брал игрушки по приказу». Избитого камчатского мальчика будут воспитывать в другой семье

Трехлетний мальчик, которого родственники избили на Камчатке, обрел другую приемную семью. Его близкие рады этому факту, и вздохнули с облегчением — они надеются, что с новыми родителями ребенок будет счастлив. «360» пообщался с родными малыша — оказалось, что не все знали о том, как на самом деле живется малышу в семье дяди.

«Когда мне пришло это видео, я была в шоке. Мне весь день было так плохо, даже нога на нервах отнялась. Я уезжала к сестре в Усть-Камчатск на день рождения, и не знала», — рассказала «360» бабушка мальчика Анжела Корчагина.

Она пояснила, что ее сын — родной дядя малыша, в семье которого и произошло попавшее на видео избиение — взял всю ответственность на себя. Женщина уверена, что он покрывает свою жену из-за их общей дочери, которая приходится ровесницей избитому малышу. Анжела рассказала, что сын старается и делает все возможное для своей семьи, в то время как его жена вытворяет такие вещи, пока мужа нет дома.

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«Я знала, что она жестокая, но не думала, что до такой степени. У него (ребенка — прим. ред.) был фингал под глазом черный и черный бок, и это явно не ремень — это она его дубасила кулаками, иначе были бы какие-то полоски», — пояснила бабушка пострадавшего ребенка.

Анжела отметила, что рада за своего внука, который теперь будет жить в другой приемной семье. Она рассказала, что малыша взяла пара, у которой уже есть двое своих детей.

«Хорошо, что он встретил нормальных усыновителей. Я с ними познакомилась, очень приятные люди, ребенок будет жить в любви и все будет хорошо», — рассказала она.

«360» удалось пообщаться и с женщиной, которая сообщила в правоохранительные органы о том, что мальчика избивают в семье. Она рассказала, что позвонила на горячую линию «Ребенок опасности».

«Я просто увидела на ребенке синяки и позвонила на горячую линию. У него были синяки на ягодицах, на спине полосы синие и синяк под глазом. Это повергло меня в шок. Я знала семью, но что так ребенка бьют, я, конечно, не знала. Увидела, когда приехала к ним в гости», — рассказала она в ходе беседы.

Женщина также отметила, что ребенок был «зашуганным», и боялся проявлять инициативу — даже игрушку сам не брал, только «по приказу». В то же время со своим ребенком в семье обращались хорошо.

«Она даже не хотела, чтобы этот ребенок был у них в семье, и она это говорила. Но что такая будет ненависть к ребенку, это ужасно, я не думала, что это так. После видео в сетях я была в шоке, не могу поверить, что человек так себя ведет. Я не жалею, что позвонила в горячую линию. Я просто спасла его от этого ужаса, он во временной семье, его там любят и проявляют заботу», — заключила заявительница.