Браконьеры почти полностью уничтожили семью лебедей под Калининградом

Тревогу забил местный документалист, который снимал документальный фильм о жизни одной лебединой семьи. Ранней весной он обратил внимание на пару лебедей, которая строила гнездо на озере за поселком Логвино. Тогда местный житель и задумался о съемках истории о жизни пернатых. Он хотел запечатлеть всю жизнь птиц, начиная с самого начала: как лебеди откладывают яйца, строят гнездо, как появляются и вырастают птенцы. Оставалось сделать заключительные кадры поздней осенью, как подросшие детеныши становятся на крыло.

Однако на озеро пришли браконьеры и уничтожили четырех из шестерых лебедей. Остались самка и подросший лебеденок.

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«Честно говоря, если бы я стал свидетелем этого происшествия, я не знаю, что бы я сделал. Скорее всего, это было бы незаконно то, что я бы сделал. Я настолько привык к этим лебедям, они мне были как родные», — рассказал документалист.

Сейчас местные жители пытаются защитить от браконьеров выживших лебедей. К расследованию убийства птиц присоединились полицейские, сотрудники прокуратуры и Минприроды.