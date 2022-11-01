Браконьеру из ЯНАО вынесут наказание за незаконный улов рыбы | 360°

Общество 01 ноября 2022, 16:30 Браконьеру из ЯНАО вынесут наказание за незаконный улов рыбы

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Жителю ЯНАО вынесут наказание за незаконный улов рыбы на реке Обь в границах Салехарда. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

В сентябре обвиняемый на моторной лодке с помощью сети выловил 26 особей рыбы Чир без разрешения, которое предусматривается законом.

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Своими действиями он нанес ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 185 тысяч рублей. Дело направили в мировой суд Сургутского судебного района ХМАО-Югры.

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