Браконьеров на Ямале начнут задерживать бойцы ОМОН

Браконьеров на Ямале начнут задерживать с ОМОНом. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев рассказал, что было принято решение усилить рыбоохрану. Он отметил, что для этого будут выделяться бойцы ОМОН.

«Запланированы и периоды, когда будут командироваться должностные лица, выставляться на нерестовые реки на посты и пресекать любое браконьерство на местах нереста сиговых видов рыб», — добавил он.