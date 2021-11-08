Браконьер из Курганской области лишился автомобиля и оружия

В Курганской области задержали мужчину, который охотился на территории Альменевского государственного заказника. У браконьера изъяли автомобиль, оружие и мясо косули. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

На территории заказника мужчина был пойман егерями. Браконьер попытался скрыться, однако его успели заприметить и вызвать полицию.

«Прибывшие по вызову полицейские установили, что 46-летний неработающий житель города Щучье произвел незаконный отстрел одной особи сибирской косули, причинив департаменту природных ресурсов материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей. У злоумышленника изъяты автомобиль ВАЗ, охотничье ружье, патроны, бинокль и нож, а также мясо убитого животного», — говорится в сообщении УМВД.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить максимальный срок лишения свободы — до двух лет.