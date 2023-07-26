Общество 26 июля 2023, 15:28 Браки без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости запретят в Ингушетии Женихов в Ингушетии с сентября 2023 года обяжут предъявлять справки от отсутствии ВИЧ Samantha Gades / Unsplash

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С сентября 2023 года в Ингушетии введут новые правила для молодоженов. При заключении брака женихи должны будут предъявить справки об отсутствии ВИЧ и наркотической зависимости, сообщили в пресс-службе главы республики.

Вопрос о введение запрета на бракосочетания без таких справок поручили проработать министру по внешним связям, национальной политике, печати и информации Вахе Бекову и представителям духовенства республики.

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал, что в борьбе с распространением наркотических средств и психотропных веществ необходимо применять новые меры. Это нужно для сохранения молодых семей, где отмечают ссоры из-за употребления наркотиков. По словам главы региона, аналитики зафиксировали рост числа разводов на этой почве.

«Думаю, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство», — подчеркнул он.

В ЗАГСах Московской области появился голосовой помощник. Ему дали имя Любовь — робот поможет жителям найти ответы на интересующие их вопросы.