Брак трансгендеров зарегистрировали в Казани

Эрика ранее была мужчиной, а Виктор — женщиной. Они познакомились всего четыре месяца назад. По словам Эрики, сотрудники ЗАГС даже не поняли, что расписывают сменивших пол людей.

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«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала Эрика порталу.

Она добавила, что пока они с мужем не решили, где будут жить. Собеседница не исключила переезд за границу, так как в России могут возникнуть проблемы с органами опеки, а молодые люди планируют усыновить детей. В Европе к трансгендерным парам относятся терпимее.

Эрика и Виктор сейчас планируют заняться своими карьерами — преподаванием парикмахерского искусства и графическим дизайном.