Россияне рассказали, в каких ситуациях готовы спасти брак на грани развода

За последние годы в России статистика разводов становится все более неутешительной. В 2020-м году на каждые 100 браков пришлось 73 развода. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как россияне относятся к столь неутешительной тенденции.

61,1% россиян отметили, что в некоторых ситуациях бессмысленно пытаться сохранить брак. По мнению респондентов, иногда это может быть даже опасно.

«Нельзя стараться сохранить брак любой ценой — зачастую это приводит к трагедиям в семьях», — заявил один из опрошенных.

При этом россияне отметили, что современное поколение стало куда более осознанно подходить к вопросам брака и развода. Многие молодые люди начинают обращаться к специалистам за помощью. Однако если брак действительно не удается спасти, то в разводе нет ничего страшного, отметил один из респондентов.

15,5% опрошенных отметили, что совершенно спокойно относятся к процедуре развода. 14% человек отметили, что сохранять брак обязательно в том случае, если у вас есть совместные дети. Еще 5,1% отмечают, что изначально выступили против идеи бракосочетания. И только 4,3% опрошенных категорически против разводов.