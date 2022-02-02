Брак 50 пар молодоженов зарегистрируют в Кузбассе 2 февраля

В Кузбассе 2 февраля зарегистрируют 50 новых семей, передает ОТР.

Отмечается, что молодые люди подавали заявления в ЗАГС за несколько месяцев, чтобы заключить брак в красивую дату.

«Дату мы выбирали вместе еще два месяца назад, так как эта дата зеркальная — 02.02.2022 года. У нас была ассоциация с лебедем, символом верности и любви», — признались молодожены.

Некоторые пришли на церемонию без родных и друзей. Кто-то решил обойтись без традиционных костюмов и свадебных платьев.