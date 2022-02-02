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    02 февраля 2022, 14:46

    Брак 50 пар молодоженов зарегистрируют в Кузбассе 2 февраля

    Артур Блянихов

    В Кузбассе 2 февраля зарегистрируют 50 новых семей, передает ОТР.

    Отмечается, что молодые люди подавали заявления в ЗАГС за несколько месяцев, чтобы заключить брак в красивую дату.

    «Дату мы выбирали вместе еще два месяца назад, так как эта дата зеркальная — 02.02.2022 года. У нас была ассоциация с лебедем, символом верности и любви», — признались молодожены.

    Некоторые пришли на церемонию без родных и друзей. Кто-то решил обойтись без традиционных костюмов и свадебных платьев.