Божьи коровки заполонили пляжи Анапы. Видео

После ливней Краснодарский край столкнулся с новой напастью. На пляжах Анапы и других прибрежных городов заметили множество божьих коровок. Насекомые мигрируют из-за нестандартных погодных условий.

Божьи коровки облепили здания, парковую и пляжную мебель. Кадры скопления насекомых появились в Сети. «Одной из причин массового прилета божьих коровок к морю стало холодное и дождливое лето», — рассказал kp.ru энтомолог Андрей Ветров. По его словам, миграция насекомых усилилась из-за нестандартной погоды. На насекомых, пишут местные СМИ, жалуются и местные жители, и отдыхающие. Оказалось, что божьи коровки кусаются. В администрации Анапы, сообщила газета «Коммерсант», нашествие насекомых назвали «обычной летней историей».