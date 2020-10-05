«Божественный вкус» советской колбасы стал темой для споров
Снимок советских времен, на котором изображена колбаса, разделил Twitter на два лагеря. Одни уверяли, что очень любили этот продукт. Другим он казался отвратительным на вкус и некачественным.
Спор разразился вокруг кадра, опубликованного в аккаунте «Исторические фото». На нем продавщица в белом халате нарезает крупными кусками колбасу.
Кто-то решил, что именно так должна выглядеть настоящая колбаса — без каких-либо химических добавок и ГМО.
С таким мнением многие не согласились, принявшись вспоминать, что в советское время не было контроля качества, пожаловаться на него было некуда, а альтернативы тоже не было. Про туалетную бумагу в составе колбасы, уверены в Сети, говорили и в СССР.
«Только сейчас подумала: колбаса в СССР казалась такой вкусной потому, что ее редко удавалось купить и съесть», — писали в комментариях.
«Божественный вкус» продукта объяснили тем, что человек от него отвыкал.