«Боже мой!»: учитель истории из США поразился, увидев число потерь СССР в войну

Учитель истории из США Эдди Финанс вместе со своим девятилетним сыном Джейкобом записал на видео реакцию на ролик «Павшие во Второй мировой войне». В ролике представлена инфографика потерь военных и мирных граждан во всех странах — участницах войны, написал Daily Storm.

После того, как было показано число смертей среди людей из рабоче-крестьянской Красной армии, сын преподавателя не выдержал и ушел из кадра.

«Боже мой! Когда слышишь эти цифры потерь — шесть миллионов евреев, 30 миллионов советских граждан, — это просто цифры, но до того момента, пока ты не погрузишься в график, подобный этому. У меня мурашки по коже, когда я смотрю это!» — заявил Финанс-старший.

Мужчина часто ставил ролик на паузу и комментировал некоторые факты из истории Второй мировой. Его поразило, что сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили был в плену у немцев. Он признался, что не понимает тех, кто оправдывает его в его жестокости по отношению к собственному ребенку. Также Финанс назвал нападение на СССР главной ошибкой Адольфа Гитлера.