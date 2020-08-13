«Боже мой, три дня уже не пьют». Соседи назвали семью расчлененной москвички неблагополучной

Расчлененное тело 41-летней женщины нашли в доме в Москве. О семье погибшей «360» рассказали соседи.

Супруги заехали в этот дом, как только его возвели. Поэтому они знают, что муж погибшей, которого подозревают в убийстве, вселился в новостройку тоже с самого начала. Мужчина тогда жил с родителями и братом. Позже он поссорился с отцом, теперь тот живет на даче.

Спустя время подозреваемый женился, молодожены начали жить в этой квартире. Пара воспитывала ребенка, сейчас мальчику 6,5 года.

«Неблагополучная», — так соседи охарактеризовали семью погибшей.

Они писали заявления, к супругам приходили из опеки.

«Несколько раз обращались в опеку, пытались принять меры. Почему не закончилось это, я не в курсе», — рассказали соседи.

По их словам, погибшая не работала. «Алкоголик», — так соседи описали ее в разговоре с «360».

«Заброшенный ребенок», — еще одна характеристика семьи от собеседницы телеканала.

Вечером 12 августа соседка поздно возвращалась с работы. Она поделилась своими мыслями в тот день:

Встала перекурить у подъезда, подняла голову — света нет. Думаю: „Боже мой, три дня уже не пьют, чего-нибудь бы не случилось…“ соседка погибшей.

На следующий день, 13 августа, соседка также была на работе. Ей позвонила приятельница и сказала, что они ждут МЧС, поскольку идет неприятный запах из квартиры.

По словам соседей, несовершеннолетнего забрала опека.

Труп женщины обнаружили на юге столицы. Погибшую расчленили и разложили по пакетам. В квартире был и муж погибшей женщины. Сейчас правоохранители устанавливают, причастен ли он к убийству жены. Возбуждено уголовное дело.