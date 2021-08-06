Ботанический сад Петербурга открыл территорию для незрячих

Открытие «Сенсорного сада Levrana» состоялось в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Там для посетителей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали зоны с шрифтом Брайля, а также специальные скамейки, рассказали «Невские новости».

Пришедшие в сад посетители смогут прикоснуться, потрогать, поднять, постучать и почувствовать экспозиции. По территории могут свободно передвигаться коляски. А те, кто устал осязать и обонять под живую музыку, могут отдохнуть на специальных скамейках.

Отмечено, что таких площадок с доступной познавательной средой в России практически нет. Приходить с маломобильными гражданами в сад могут также их родители и дети.