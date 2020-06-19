Босиком по лужам или вплавь на машине: последствия московского ливня. Видео
С начала рабочей недели синоптики выдавали разные прогнозы. Со вторника москвичам стоило ожидать аномальную жару до 30-31 градуса из-за этого в столице было объявлено штормовое предупреждение, а некоторые специалисты говорили об опасной активности солнца. Но уже к выходным ситуация должна резко измениться — в субботу и воскресенье температура опустится до +18...+23 градусов.
Погода балует москвичей не только жарой, но и сильными дождями. Сегодня из-за ливней затопило несколько улиц. Как сообщает сайт «КП», реки разлились на Госпитальном переулке, а также затопило станции МЦК «Окружная».
Уже во второй раз на этой неделе затопило Дмитровское шоссе, недалеко от реки Лихоборка.
Социальные сети москвичей переполнены роликами из машин, на остановках и на переходах, где видно, как сильно затоплены улицы.
Однако дожди и грозы сменятся небольшим похолодание на следующей неделе. Но это продлится недолго, и жара снова вернется.