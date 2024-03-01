Общество 01 марта 2024, 12:42 Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Подмосковье РБК: холдинг Bosch продаст свою штаб-квартиру в Химках РИА «Новости»

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Немецкий холдинг Bosch, производящий бытовую технику, собирается продать российскую штаб-квартиру в Химках. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трех консультантов недвижимости, работавших с объектом.

Холдинг два года назад приостановил работу в России. Недавно немецкая компания начала искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе.

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Представители Bosch проводят переговоры с претендентами. Пока конкретного покупателя нет.

В российском офисе компании сообщили, что ищут разные варианты эффективного использования здания из-за «необходимости адаптации бизнеса». Пока решение по ситуации не принято, уточнили в пресс-службе организации.

В конце февраля «Коммерсант» сообщал, что из-за приостановки поставок товаров в России начнут закрывать фирменные магазины импортной электроники. По данным авторов материала, в скором времени свою работу прекратят точки продаж южнокорейского бренда LG, японского Sony и Bosch.