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    02 сентября 2020, 14:40

    Борцы с нацистским подпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине получат выплаты в честь 75-летия Победы

    Андрей Иванов

    В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне борцы с нацистским подпольем после на территории западных республик СССР получат единовременные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Российского государства Дмитрия Пескова.
    Борцы с нацистским подпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине получат выплаты в честь 75-летия Победы

    Пескову задали вопрос, подписал ли Путин документ о выплатах. Глава президентской пресс-службы ответил: «Да».

    Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что идею об этой мере поддержки подал глава СВР Сергей Нарышкин и руководители других силовых ведомств.

    «Была инициатива Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств. Сергей Евгеньевич <…> инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента о том, что справедливо распространить эти выплаты также и на категорию участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии», — приводит агентство слова Хинштейна.

    Депутат опубликовал на своей странице в Twitter копию документа. В указе говорится, что выплаты в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, которые боролись с подпольными бандитами и нацистами на западе СССР в период с января 1944 года по декабрь 1951 года.

    Новости SMI.FM