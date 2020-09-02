Борцы с нацистским подпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине получат выплаты в честь 75-летия Победы

Пескову задали вопрос, подписал ли Путин документ о выплатах. Глава президентской пресс-службы ответил: «Да».

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что идею об этой мере поддержки подал глава СВР Сергей Нарышкин и руководители других силовых ведомств.

«Была инициатива Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств. Сергей Евгеньевич <…> инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента о том, что справедливо распространить эти выплаты также и на категорию участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии», — приводит агентство слова Хинштейна.

Депутат опубликовал на своей странице в Twitter копию документа. В указе говорится, что выплаты в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, которые боролись с подпольными бандитами и нацистами на западе СССР в период с января 1944 года по декабрь 1951 года.