Борцуху из мема «Москва. Люблино. Работаем» выдворят из России
Борцуху из мема «Москва, метро Люблино, работаем» Саймумина Мадиева депортируют из России. Эти данные подтвердил его менеджер Резуан.
Лефортовский суд Москвы признал Мадиева виновным в нарушении миграционного учета, написал Mash. Он должен будет оплатить штраф, и в ближайшие дни его вышлют в Таджикистан.
Агентство «Москва» уточнило, что его задержали 26 мая, сейчас он остается в спецприемнике и ждет депортации.
«Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться», — написал боец в своей соцсети.
Мадиев прославился полгода назад. Ролик с ним под названием «Москва, метро „Люблино“» попал в тренды TikTok и набрал миллионы просмотров.