Бортпроводнику «Уральских авиалиний» грозит проверка из-за скандала с девочкой

По данным издания, 26 января семья москвички Марии Воелкиной возвращалась домой из Сочи. Из-за компьютерного сбоя при регистрации ее муж вместе с 10-месячным сыном оказался в бизнес-классе, а женщина, 10-летняя дочь и свекровь остались на прежних местах в хвосте самолета.

Воелкиной пришлось пересесть в бизнес-класс, так как надо было успокоить расплакавшегося ребенка. Через какое-то время к ней пришла и девочка, не хотевшая лететь без матери. Пассажирка утверждает, что старший бортпроводник Красикова потребовала, чтобы ребенок вернулся обратно, поскольку у нее не был оплачен перелет бизнес-классом.

Воелкина отказалась, и стюардесса составила акт о нарушении правил. В результате женщине и ее семье по возвращении в Москву пришлось провести пару часов в полицейском отделении.

«Вчера, после публикации ее сообщения в Facebook, с ней связался сотрудник клиентской службы с целью уточнения деталей. На данный момент проводится служебное расследование», — обозначили в пресс-службе компании.