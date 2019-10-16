Бортпроводники рассказали о запрете брать чаевые

Авиакомпании вводят различные правила и ограничения для бортпроводников. Однако большинство из них едины в одном мнении: стюардам запрещают брать чаевые от пассажиров.

О том, чего никогда не стоит делать летающим самолетом, рассказало издание Express. Причем неважно, насколько хорош оказался сервис.

В Ассоциации бортпроводников США заметили, что в обязанности членов экипажа входит обеспечение комфорта и безопасности пассажиров. Работу бортпроводника представитель организации Кори Кадвелл назвал похожей на профессию пожарного или полицейского.

«Есть и другие способы отблагодарить нас», — сказал он.

При наличии запрета на чаевые во многих авиакомпаниях зачастую отсутствует правило, которое бы предписывало экипажу отказываться от небольших подарков — сувениров или шоколада.

«Чаще всего пассажиры предлагают конфеты и другие сладости. Однажды вручили подарочную карту Starbucks», — рассказала стюардесса Шарон Чен.

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Она подчеркнула, что таких презентов обычно никто не ждет и к заслугам бортпроводника отношения они не имеют. Несмотря на это, символические подарки экипаж ценит высоко, а пассажиры могут рассчитывать благодаря им на особое отношение во время полета.

Поблагодарить бортпроводника можно и по-другому: например, направить письмо с отзывом о его работе в авиакомпанию после путешествия. Это тоже ценно и может помочь карьере стюарда.

Некоторые авиакомпании запрет на чаевые в принципе не вводят. У Frontier Airlines с недавнего времени появились карточки, на которых указан возможный размер денежного вознаграждения для экипажа. Их подают вместе с напитками и закусками.