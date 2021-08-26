Бортовое питание «Аэрофлота» начнут продавать в вендинговых аппаратах. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на директора по маркетингу «Аэромара» Артема Куликова.

Дочернее предприятие компании «Аэрофлот» по производству бортового питания «Аэромар» совместно с производителем специальных вендинговых автоматов откроет точки продажи готовой еды в Москве и области.

По предварительным данным, такое решение было принято из-за сокращения числа рейсов в пандемию и снижением спроса на продукцию компании.

Десятки точек от компании «Аэромар» откроются в Москве и Подмосковье в ближайшее время. Партнером компании станет производитель микромаркетов Briskly. По словам Куликова, «Аэромар» проработал отдельное меню для продажи в таких автоматах, в него вошли 45 позиций: 15 видов супов, салатов и горячих блюд. Стоимость полноценного обеда составит 300 рублей, одиночные блюда можно будет купить за 100 рублей. Еда будет продаваться в ланч-боксах.