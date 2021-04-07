Бортко намерен завершить политическую карьеру

Депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко рассказал, что покинет нижнюю палату российского парламента. Законодателя процитировало ИА НСН.

По данным информагентства, Бортко не оказалось в перечне кандидатов-одномандатников по Петербургу от фракции КПРФ. Режиссер признался, что больше не намерен заниматься политикой. По его словам, он планирует сосредоточиться на творчестве.

«Никто меня не выгонял, сам уже не хочу, сколько можно? 10 лет уже! Так что никто меня не обижал», — заверил Бортко.