Борт «Почты России» экстренно приземлился в Красноярске

Самолет «Почта России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной этого стали проблемы с шасси.

«Самолет сел. С ним все нормально», — заявили представители аэропорта ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что Ту-204-100С совершал рейс Красноярск — Норильск. Он вылетел из красноярской авиагавании в 08:47 по местному времени (04:17 по мск), но из-за неполадок с шасси вернулся обратно. На борту находились экипаж, а также почтовый груз.

«Интерфакс» написал, что до посадки лайнер более двух часов кружил над аэропортом Красноярска.