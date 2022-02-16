Росстат подсчитал, как выросли цены на «борщевой набор» в России за пять лет

Росстат проанализировал средние цены на продукты из «борщевого набора» за последние пять лет. Оказалось, что сильнее всего в стоимости прибавила капуста.

В январе 2017 года килограмм капусты стоил 18,46 рубля, в январе этого года цена составила 59,96 рубля, сообщило РИА «Новости».

На второе место по увеличению стоимости поместили морковь. Ее цена за килограмм выросла с 26,98 рубля в 2017 году до 48,37 рубля. Килограмм картофеля увеличился в стоимости за пять лет с 20,8 рубля до 48,24 рубля. За килограмм свеклы в 2017 году нужно было заплатить 22,52 рубля. В январе этого года цена составила 45,22 рубля. Стоимость лука с 2017 по 2022 год увеличилась с 22,43 до 31,4 рубля.

За минувший год капуста подорожала в 2,4 раза, картофель — на 56,91%, свекла поднялась в цене на 43,87%, морковь — на 32,58%, а лук — на 16,06%.

С 5 по 11 февраля этого года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,6%. На огурцы — на 2,6%, белокочанную капусту и бананы — на 2,4%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 1,9%, свеклу столовую — на 1,1%, яблоки — на 0,7%. При этом репчатый лук, наоборот, подешевел на 0,2%, а картофель — на 0,1%.