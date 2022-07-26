Борщ без границ

Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни в список нематериального культурного наследия. Историк кулинарии, писатель Павел Сюткин заявил, что организация имела в виду именно историческую интеграцию блюда в этнический код.

Далее — его прямая речь.

Чтобы понять споры вокруг происхождения борща, нужно постараться разобраться в их сути. Но куда важнее избавиться от целого ряда стереотипов.

Причины решения ЮНЕСКО

Да, существует украинская культура приготовления борща. И спорить с этим бессмысленно, потому что это реальность. Борщ для Украины знаковое блюдо, которое накрепко связано с культурой этой страны, а его история уходит в глубь веков. И пусть жители этого государства готовят его не каждый день, а один-два раза в неделю, но в каждой семье есть собственный рецепт борща или воспоминание, связанное с ним.

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На территории современной России у этого блюда нет такого прошлого. Спору нет: у нас его вкусно готовят. Но борщ у нас не считается чем-то сакральным. И уж тем более приватизация борща, якобы осуществленная украинской стороной, — чистейшая глупость и пропаганда.

Кроме того, никакого канонического рецепта украинского борща нет. Это не более чем сложившийся стереотип — вот, мол, этот народ «застолбил» за собой определенный рецепт.

Есть десятки, если не сотни вариантов приготовления этого блюда. Есть львовский борщ, полтавский. В Одессе его готовят, в Днепре. У каждой хозяйки есть свои секреты его приготовления. Но никакого единого рецепта, конечно же, нет.

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То, о чем говорит сейчас ЮНЕСКО, — это именно о культуре приготовления. О том, какое значение имеет блюдо в жизни и быте страны. Не более того.

А есть ли автор?

Не менее горячие споры идут о стране — авторе борща. Но здесь мы также попадаем в логическую ловушку. Ведь важен не создатель, а тот, кто крепче связал блюдо с историей народа. Простой пример: блины начали готовить еще в Древнем Египте. И что, нам теперь отказаться от нашей прекрасной традиции приготовления блинов на Масленицу? Блины у нас испокон веков готовят ко многим праздникам — от свадеб до поминок.

Надо понимать, что множество блюд придумали еще до возникновения сегодняшних наций и государств или вообще в античный период

Поэтому даже замечательные русские щи, которыми мы справедливо гордимся, есть не что иное, как эволюция капустного супа, который готовили еще в Древнем Риме. Так ли уж он отличался тысячу лет назад от древнеримского, когда восточные славяне осваивали у себя привезенную из Греции и Византии капусту? Не думаю.

Сказания немецкого купца

Немецкий купец Мартин Груневег посетил Киев в 1585 году и позже в своих записках рассказывал о борщевом рынке в окрестностях города. <…> Спикер российского МИД [Мария] Захарова перевела слово Reussenn из книги Груневега как «русские». Которые, как он отмечал, «редко покупают борщ. Каждый делает его у себя дома, потому что это их ежедневная еда и напиток». Между тем слово это неоднократно используется средневековыми авторами для обозначения жителей нынешней территории Украины и Белоруссии. Подданные же великого князя московского именовались тогда иностранцами как «московиты».

Киев в то время входил в польские земли. После многолетних войн находился в упадке и на деле представлял собой конгломерат множества людей и народов, селившихся там. Что доказывает вырванная из контекста запись немецкого приказчика, единственный раз случайно побывавшего там, известно только пропагандистам.

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Нам же, как ученым, важен другой вопрос. А жив ли в России тот средневековый рецепт? Тот самый борщ, упоминаемый в Домострое (1550-е годы)?

Давайте задумаемся: сейчас ведь нет ничего подобного. Этот рецепт умер, как какой-нибудь хлеб с лебедой или соловьиные язычки. Уже многие столетия его нет в России. Это совершенно забытая вещь.

О чем писали в Домострое

Да, в Домострое — одной из первых наших печатных книг — борщ действительно упоминается. Но нельзя забывать про контекст, в котором существует это слово. «А подле тына, около всего огороду, где крапива растет, тут борщу насеяти, и с весны его варити, и разведеной борщ делати». Загадка этой фразы проста: речь идет о борщевике (обыкновенном или сибирском). Это небольшое кустообразное растение с кисловатыми листиками, веточками и сегодня можно встретить у нас. А тогда его заквашивали, запаривали в печи и делали напиток типа кваса. Потом добавляли этот напиток в суп, добиваясь характерного кисло-сладкого вкуса.

Можно достоверно сказать, что средневековый борщ из Домостроя готовился не только в Московском государстве, а во всей Восточной Европе. „В Польше и Литве люди часто готовят напиток из отвара борщевика или схожих с ним растений, который используется вместо пива“, — пишет еще в 1554 году голландский ботаник Ремберт Додунс (Rembert Dodoens, Des Cruydboeks). И тот борщ был совсем не похож на современный

Свекла преткновения

Даже современная свекла — продукт селекции европейских ученых, которая завершилась в конце XVI века. Раньше этот корнеплод был либо черным, либо почти белым. И использовали свеклу в основном в лечебных целях.

Источник фото: РИА «Новости»

Современный красный борщ, со свеклой, каким мы его любим, — продукт XVII–XVIII веков. Именно тогда такая разновидность этого блюда завоевала сердца. Да, красный борщ в те времена готовился в южных регионах Российской империи — там, где рос этот корнеплод.

Красная свекла не сразу дошла до Центральной России. Естественно, борщ с ней готовился на украинских землях, которые частично входили тогда в Российскую империю. Готовился он и во Львове, который до ХХ века в ее составе не был.

Вот как сейчас сказать, чье это блюдо?

Борщ готовили в нескольких регионах Российской империи. Чье оно? Русское? Украинское? Кубанское? Казачье (казаки ведь до XVIII века себя русскими не считали)? Никаких оснований для такой дележки нет

Как у нас?

В России есть борщ сибирский, кубанский, азовский. С бычьими хвостами и без красной свеклы, кстати. Только на помидорах готовится. Борщ флотский, с красным перцем и копченостями. Есть даже тихоокеанский борщ с морской капустой.

Источник фото: РИА «Новости»

Любой человек ходит в гости, ходит в ресторан. И в каждом заведении, в каждом месте борщ все равно чем-то отличается, даже если и приготовлен по одному и тому же гостовскому рецепту.

Поэтому ни о каком каноническом рецепте борща в России и на Украине речи не идет. И это хорошо. Потому что в разнообразии и фантазии — сила любой кухни.